عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المُبارك

اقتحم مستوطنون صهاينة، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن عشرات المستوطنين يتقدمهم حاخامات متطرفون اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسًا تلمودية عنصرية في باحاته وساحاته، واستمعوا لشروحات حول “هيكلهم” المزعوم، تحت حماية شرطة الاحتلال.

من جهتها أفادت شبكة “القسطل” الفلسطينية، بأن 174 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى المبارك، اليوم الثلاثاء.

174 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى اليوم pic.twitter.com/xVn3kV0x5Y — AlQastal القسطل (@AlQastalps) June 7, 2022

يُشار إلى أن مؤسسات مقدسية وثقت اقتحام أكثر من 17 ألف مستوطن للأقصى منذ بداية العام الجاري، وسط اعتداءاتٍ على المصلين والمعتكفين.

مستوطنون يؤدون طقوسًا تلمودية أثناء اقتحامهم للمسجد الأقصى pic.twitter.com/835zIvGnCl — AlQastal القسطل (@AlQastalps) June 7, 2022

جانب من اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى الآن pic.twitter.com/BEklQyguou — AlQastal القسطل (@AlQastalps) June 7, 2022

ويتعرض المسجد الأقصى إلى اقتحامات يومية على فترتين صباحية ومسائية من قِبل المستوطنين ما عدا يومي الجمعة والسبت، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني فيه.