بلاستيكو

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المُبارك

عين ليبيا | نُشر: الثلاثاء، 7 يونيو 2022 - 16:59 | آخر تحديث: 7 يونيو 2022 - 17:00 نُشر: الثلاثاء، 7 يونيو 2022 - 16:59
دولي
القسطل
174 مستوطناً اقتحموا "الأقصى"

اقتحم مستوطنون صهاينة، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن عشرات المستوطنين يتقدمهم حاخامات متطرفون اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسًا تلمودية عنصرية في باحاته وساحاته، واستمعوا لشروحات حول “هيكلهم” المزعوم، تحت حماية شرطة الاحتلال.

من جهتها أفادت شبكة “القسطل” الفلسطينية، بأن 174 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى المبارك، اليوم الثلاثاء.

يُشار إلى أن مؤسسات مقدسية وثقت اقتحام أكثر من 17 ألف مستوطن للأقصى منذ بداية العام الجاري، وسط اعتداءاتٍ على المصلين والمعتكفين.

ويتعرض المسجد الأقصى إلى اقتحامات يومية على فترتين صباحية ومسائية من قِبل المستوطنين ما عدا يومي الجمعة والسبت، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني فيه.

آخر تحديث: 7 يونيو 2022 - 17:00
اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً

قد يهمك أيضاً