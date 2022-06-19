عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المُبارك

عين ليبيا | نُشر: الأحد، 19 يونيو 2022 - 12:37 | آخر تحديث: 19 يونيو 2022 - 12:38 نُشر: الأحد، 19 يونيو 2022 - 12:37
دولي
أرشيفية/وفا
مستوطنون يواصلون اقتحاماتهم للأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته، واستمعوا لشروحات حول “الهيكل” المزعوم.

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين على فترتين صباحية ومسائية يوميا باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني.

آخر تحديث: 19 يونيو 2022 - 12:38
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