عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المُبارك

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسًا تلمودية عنصرية في باحاته، واستمعوا لشروحات مزورة حول “هيكلهم”، تحت حماية شرطة الاحتلال.

وأشارت الوكالة إلى أن هناك مخططات ونوايا لدى المستوطنين بانتهاك حرمة مصلى باب الرحمة، وإقامة صلوات تلمودية فيه اليوم، وتحذيرات فلسطينية من خطورة ذلك.

من جهتها أفادت شبكة “القسطل” الفلسطينية، بأن 166 مستوطناً اقتحموا المسجد اليوم الأحد.

166 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى اليوم pic.twitter.com/JwlGhVkpsO — AlQastal القسطل (@AlQastalps) July 3, 2022

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين على فترتين صباحية ومسائية يوميا باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني والمكاني في قبلة المسلمين الأولى.