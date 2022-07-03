عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المُبارك

عين ليبيا | نُشر: الأحد، 3 يوليو 2022 - 19:09 | آخر تحديث: 3 يوليو 2022 - 19:12 نُشر: الأحد، 3 يوليو 2022 - 19:09
دولي
القسطل
166 مستوطناً اقتحموا المسجد

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسًا تلمودية عنصرية في باحاته، واستمعوا لشروحات مزورة حول “هيكلهم”، تحت حماية شرطة الاحتلال.

وأشارت الوكالة إلى أن هناك مخططات ونوايا لدى المستوطنين بانتهاك حرمة مصلى باب الرحمة، وإقامة صلوات تلمودية فيه اليوم، وتحذيرات فلسطينية من خطورة ذلك.

من جهتها أفادت شبكة “القسطل” الفلسطينية، بأن 166 مستوطناً اقتحموا المسجد اليوم الأحد.

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين على فترتين صباحية ومسائية يوميا باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني والمكاني في قبلة المسلمين الأولى.

آخر تحديث: 3 يوليو 2022 - 19:12
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