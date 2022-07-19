عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المُبارك

عين ليبيا | نُشر: الثلاثاء، 19 يوليو 2022 - 18:53 | آخر تحديث: 19 يوليو 2022 - 18:54 نُشر: الثلاثاء، 19 يوليو 2022 - 18:53
دولي
القسطل
118 مستوطناً اقتحموا المسجد

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متتالية، من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسًا تلمودية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، واستمعوا لشروحات مزورة حول “هيكلهم”.

من جهتها أفادت شبكة “القسطل” الفلسطينية بأن 118 مستوطناً اقتحموا المسجد اليوم الثلاثاء.

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين يوميا على فترتين صباحية ومسائية، باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني في أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

آخر تحديث: 19 يوليو 2022 - 18:54
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