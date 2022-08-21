عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المُبارك

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية، وأدوا طقوسا تلمودية ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، واستمعوا لشروحات حول هيكلهم المزعوم.

من جهتها أفادت شبكة “القسطل” الفلسطينية، بأن 205 مستوطنين اقتحموا المسجد اليوم الأحد.

205 مستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى اليوم pic.twitter.com/ivhCb2lpzR — AlQastal القسطل (@AlQastalps) August 21, 2022

وتتزامن هذه الاقتحامات مع الذكرى الــ53 لإحراق المسجد الأقصى، حين اقتحم إرهابي يدعى مايكل دينيس في الحادي والعشرين من أغسطس عام 1969، المسجد الأقصى، وأشعل النيران عمدا في الجناح الشرقي للمسجد، والتي أتت على واجهات المسجد وسقفه وسجاده وزخارفه النادرة وكل محتوياته من المصاحف والأثاث، وتضرر البناء بشكل كبير، ما تطلب سنوات لإعادة ترميمها وزخرفتها كما كانت.

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين يوميا على فترتين صباحية ومسائية، باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني في الأقصى.