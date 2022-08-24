عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المُبارك

عين ليبيا | نُشر: الأربعاء، 24 أغسطس 2022 - 18:29 | آخر تحديث: 24 أغسطس 2022 - 22:04 نُشر: الأربعاء، 24 أغسطس 2022 - 18:29
دولي
القسطل
138 مستوطناً اقتحموا الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين، بينهم المتطرف يهودا غليك، اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات متتالية، وأدوا طقوسا تلمودية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، واستمعوا لشروحات مزورة حول “هيكلهم”.

من جانبها أفادت شبكة “القسطل” الفلسطينية، بأن 138 مستوطناً اقتحموا المسجد اليوم الأربعاء.

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين يوميا على فترتين صباحية ومسائية، باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني في قبلة المسلمين الأولى.

آخر تحديث: 24 أغسطس 2022 - 22:04
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