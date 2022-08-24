عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المُبارك

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين، بينهم المتطرف يهودا غليك، اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات متتالية، وأدوا طقوسا تلمودية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، واستمعوا لشروحات مزورة حول “هيكلهم”.

يتقدمهم الحاخام يهودا غليك.. مستوطنون يؤدون طقوسًا تلمودية خلال اقتحامهم المسجد الأقصى pic.twitter.com/QCXvLNkwEv — AlQastal القسطل (@AlQastalps) August 24, 2022

من جانبها أفادت شبكة “القسطل” الفلسطينية، بأن 138 مستوطناً اقتحموا المسجد اليوم الأربعاء.

138 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى اليوم pic.twitter.com/vSeHapjg6U — AlQastal القسطل (@AlQastalps) August 24, 2022

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين يوميا على فترتين صباحية ومسائية، باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني في قبلة المسلمين الأولى.