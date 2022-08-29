عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المُبارك

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية، وأدوا طقوسا تلمودية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وساحاته، واستمعوا لشروحات حول “هيكلهم” المزعوم.

من جهتها أفادت شبكة “القسطل” الفلسطينية، بأن 115 مستوطناً اقتحموا المسجد اليوم الاثنين.

115 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى اليوم pic.twitter.com/vzPaxtubYZ — AlQastal القسطل (@AlQastalps) August 29, 2022

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين يوميا على فترتين صباحية ومسائية، باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني في الأقصى.