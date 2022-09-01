عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المُبارك

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، اليوم الخميس، باحات المسجد الاقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الاقصى المبارك، بينهم المتطرف يهودا غليك، ونفذوا جوالات استفزازية في باحاته.

من جهتها أفادت شبكة “القسطل” الفلسطينية، بأن 110 مستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى المُبارك، اليوم الخميس.

تغطية صحفية : "110 مستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى اليوم" pic.twitter.com/5RHycrIapO — AlQastal القسطل (@AlQastalps) September 1, 2022

ويقتحم المستوطنون المسجد الاقصى المبارك يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت في محاولة لتقسيمه زمانيا ومكانيا.

تغطية صحفية : "المستوطنون يواصلون اقتحام المسجد الأقصى بحماية من قوات الاحتلال" pic.twitter.com/7pEf8nhxF7 — AlQastal القسطل (@AlQastalps) September 1, 2022