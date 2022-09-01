عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المُبارك

عين ليبيا | نُشر: الخميس، 1 سبتمبر 2022 - 17:59 | آخر تحديث: 1 سبتمبر 2022 - 18:01 نُشر: الخميس، 1 سبتمبر 2022 - 17:59
دولي
أرشيفية/وفا
110 مستوطنين اقتحموا المسجد اليوم

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، اليوم الخميس، باحات المسجد الاقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الاقصى المبارك، بينهم المتطرف يهودا غليك، ونفذوا جوالات استفزازية في باحاته.

من جهتها أفادت شبكة “القسطل” الفلسطينية، بأن 110 مستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى المُبارك، اليوم الخميس.

ويقتحم المستوطنون المسجد الاقصى المبارك يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت في محاولة لتقسيمه زمانيا ومكانيا.

آخر تحديث: 1 سبتمبر 2022 - 18:01
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