عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المُبارك

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.

تغطية صحفية : "141 مستوطناً اقتحموا الأقصى اليوم بحماية قوات الاحتلال" pic.twitter.com/nN3OkB9oki — AlQastal القسطل (@AlQastalps) October 6, 2022

من جانبها أفادت شبكة “القسطل” الفلسطينية، بأن شرطة الاحتلال سمحت لـ141مستوطنًا باقتحام المسجد الأقصى.

وأضافت “القسطل” أن شرطة الاحتلال أمّنت الحماية للمستوطنين خلال اقتحامهم من باب المغاربة وحتى باب السلسلة، في حين أدى المستوطنون طقوسًا تلمودية وممارسات استفزازية خلال اقتحامهم المسجد الأقصى.

ويتعرض الأقصى يوميا عدا يومي الجمعة والسبت لاقتحامات المستوطنين، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى وتقسيمه مكانيا وزمانيا.