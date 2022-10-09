عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المُبارك

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا “الأقصى” من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات، وأدوا طقوسًا تلمودية عنصرية في المنطقة الشرقية منه، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته برفقة حاخامات قدموا لهم شروحات عن الهيكل المزعوم.

من جهتها أفادت شبكة “القسطل” الفلسطينية، بأن 117 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى المبارك، اليوم الأحد.

117 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى اليوم pic.twitter.com/PYg6fXldxN — AlQastal القسطل (@AlQastalps) October 9, 2022

وتأتي اقتحامات المستوطنين في ظل دعوات أطلقتها منظمات الهيكل المزعوم لاقتحام واسع للأقصى خلال “عيد العُرش” اليهودي، خلال تشرين الأول الجاري.

"جماعات الهيكل" تعلن نيتها الوصول إلى 5,000 مقتحم في يوم واحد خلال "عيد العُرش".. وهو رقم لم تصله أي اقتحامات سابقة منذ عام 1967.. #الأقصى_يستغيث pic.twitter.com/mEa0O2tHgK — AlQastal القسطل (@AlQastalps) October 9, 2022

وردًّا على تلك الدعوات، أطلقت هيئات ومؤسسات مقدسية دعوات لشد الرحال والربــاط في المسجد الأقصى، في الفترة ما بين العاشر والسابع عشر من أكتوبر الجاري.

تزامناً مع إعلان المستوطنين اقتحام الأقصى بشكل واسع خلال "عيد العُرش".. دعوات لشد الرحال والرباط في المسجد الأقصى في الفترة ما بين 10-17 أكتوبر pic.twitter.com/7FgooLnMPG — AlQastal القسطل (@AlQastalps) October 9, 2022

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات يومية ما عدا يومي الجمعة والسبت، تزداد شراستها في المناسبة الخاصة بدولة الاحتلال، في محاولة لفرض تقسيم زماني ومكاني فيه.