عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المُبارك

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة المتطرفين، اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية، خاصة في المنطقة الشرقية منه.

من جهتها أفادت شبكة “القسطل” الفلسطينية نقلا عن مصادر محلية بأن شرطة الاحتلال سمحت لـ 219 مستوطنًا باقتحام المسجد الأقصى المُبارك.

وتزامنًا مع اقتحامات المستوطنين، اعتدت قوات الاحتلال على المرابطات أثناء تواجدهن قرب باب السلسلة أحد أبواب المسجد الأقصى، واعتقلت المرابطة المقدسية هنادي الحلواني، وأطلقت طائرة مسيرة في سماء الأقصى.

من طريق الواد بالبلدة القديمة في القدس الآن pic.twitter.com/03RuW3p0WW — AlQastal القسطل (@AlQastalps) October 17, 2022

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” نقلا عن مصادر محلية، أن مجموعة من المستوطنين بحماية قوات الاحتلال اعتدت بالدفع على عدد من المرابطات المبعدات عن المسجد الأقصى أثناء تواجدهن أمام باب السلسلة، وتمّ طردهن من المنطقة ومن شوارع البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وأضافت الوكالة أن المرابطات تعرضن أيضا أثناء تواجدهن في “طريق المجاهدين” قرب باب الأسباط لاستفزازات من المستوطنين وقوات الاحتلال التي أبعدتهن بالقوة إلى خارج البلدة القديمة؛ لتأمين اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى وحائط البراق.

رقص وأغانٍ للمستوطنين في طريق الواد بالبلدة القديمة في القدس pic.twitter.com/cZ1LhipvLg — AlQastal القسطل (@AlQastalps) October 17, 2022

وفرضت شرطة الاحتلال قيودًا على دخول المصلين الفلسطينيين للمسجد الأقصى، ومنعت من هم دون الـ50 عامًا من المرابطين والمرابطات من الدخول إليه، لتأمين اقتحامات المتطرفين في “عيد العرش” اليهودي.

يُشار إلى أنه اقتحم 5094 مستوطناً المسجد الأقصى المبارك خلال أيام عيد العرش العبري، الذي استمر لـ 8 أيام.