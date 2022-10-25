عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المُبارك

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

من جهتها أفادت شبكة “القسطل” الفلسطينية، بأن 149 مستوطناً اقتحموا المسجد اليوم الثلاثاء.

149 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى اليوم pic.twitter.com/jDPScZjMJs — AlQastal القسطل (@AlQastalps) October 25, 2022

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى pic.twitter.com/MOdFYbVyCX — AlQastal القسطل (@AlQastalps) October 25, 2022

ويقتحم المستوطنون باحات المسجد الاقصى المبارك، يوميا ما عدا الجمعة والسبت ،على فترات صباحية ومسائية في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني فيه.

مستوطن يؤدي ما يسمى "السجود الملحمي" أمام باب السلسلة ، أحد أبواب المسجد الأقصى pic.twitter.com/tdZ0G7kr1i — AlQastal القسطل (@AlQastalps) October 25, 2022