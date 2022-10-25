عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المُبارك

عين ليبيا | نُشر: الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 - 16:52 | آخر تحديث: 25 أكتوبر 2022 - 17:02 نُشر: الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 - 16:52
دولي
القسطل
149 مستوطناً اقتحموا المسجد اليوم

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

من جهتها أفادت شبكة “القسطل” الفلسطينية، بأن 149 مستوطناً اقتحموا المسجد اليوم الثلاثاء.

ويقتحم المستوطنون باحات المسجد الاقصى المبارك، يوميا ما عدا الجمعة والسبت ،على فترات صباحية ومسائية في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني فيه.

آخر تحديث: 25 أكتوبر 2022 - 17:02
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