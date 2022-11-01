عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المُبارك

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المُبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القجس، بأن 214 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

وأضافت أن شرطة الاحتلال أخرجت 6 مصلين من مدينة قلنسوة داخل أراضي عام الـ48 عنوة من باحات الأقصى.

ويقتحم المستوطنون باحات المسجد الأقصى المبارك، يوميا ما عدا الجمعة والسبت ،على فترات صباحية ومسائية محاولة فرض التقسيم الزماني والمكاني فيه.