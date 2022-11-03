عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المُبارك

اقتحم مستوطنون صهاينة، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية داخل باحاته.

من جهتها أفادت شبكة “القسطل” الفلسطينية، بأن 98 مستوطناً اقتحموا باحات المسجد الأقصى.

تغطية صحفية : "98 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى اليوم" pic.twitter.com/rkXkxFTCrN — AlQastal القسطل (@AlQastalps) November 3, 2022

ويقتحم المستوطنون باحات الأقصى، يوميا ما عدا الجمعة والسبت، على فترات صباحية ومسائية، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني فيه.