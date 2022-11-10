عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المُبارك

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وادوا طقوسا تلمودية في باحاته.

من جهتها أفادت شبكة “القسطل” الفلسطينية، بأن 146 مستوطناً اقتحموا المسجد اليوم.

146 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى اليوم pic.twitter.com/xaGWiyNi3K — AlQastal القسطل (@AlQastalps) November 10, 2022

تحت حماية قوات الاحتلال.. المستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى pic.twitter.com/9symSTI5AT — AlQastal القسطل (@AlQastalps) November 10, 2022

ويقتحم المستوطنون باحات المسجد الأقصى المبارك، يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت، على فترتين صباحية ومسائية في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني فيه.