عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المُبارك

عين ليبيا | نُشر: الخميس، 10 نوفمبر 2022 - 16:54 | آخر تحديث: 10 نوفمبر 2022 - 16:56 نُشر: الخميس، 10 نوفمبر 2022 - 16:54
دولي
القسطل
146 مستوطناً اقتحموا المسجد اليوم

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وادوا طقوسا تلمودية في باحاته.

من جهتها أفادت شبكة “القسطل” الفلسطينية، بأن 146 مستوطناً اقتحموا المسجد اليوم.

ويقتحم المستوطنون باحات المسجد الأقصى المبارك، يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت، على فترتين صباحية ومسائية في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني فيه.

آخر تحديث: 10 نوفمبر 2022 - 16:56
اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً

قد يهمك أيضاً