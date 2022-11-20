عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المُبارك

عين ليبيا | نُشر: الأحد، 20 نوفمبر 2022 - 18:35 | آخر تحديث: 20 نوفمبر 2022 - 18:37 نُشر: الأحد، 20 نوفمبر 2022 - 18:35
دولي
القسطل
195 مستوطناً اقتحموا المسجد اليوم

اقتحم مستوطنون صهاينة، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية، خاصة في المنطقة الشرقية منه.

من جهتها أفادت شبكة “القسطل” الفلسطينية، بأن 195 مستوطناً اقتحموا المسجد اليوم.

وفي الوقت الذي تسمح فيه قوات الاحتلال للمستوطنين باقتحام “الأقصى”، تشهد القدس القديمة وبواباتها إجراءات عسكرية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للمواطنين، والمصلين والاعتداء على بعضهم.

ويتعرض “الأقصى” يوميًا عدا يومي الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات من المستوطنين، على فترتين صباحية ومسائية، ضمن محاولات الاحتلال فرض مخطط التقسيم الزماني والمكاني في المسجد.

آخر تحديث: 20 نوفمبر 2022 - 18:37
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