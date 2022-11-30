عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المُبارك

عين ليبيا | نُشر: الأربعاء، 30 نوفمبر 2022 - 20:01 نُشر: الأربعاء، 30 نوفمبر 2022 - 20:01
دولي
القسطل
230 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى اليوم

اقتحم مستوطنون الصهاينة، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن عشرات المستوطنين نفذوا جولات استفزازية داخل باحات الأقصى، وأدوا طقوسًا تلمودية.

كما أفادت شبكة “القسطل” الفلسطينية، بأن 230 مستوطناً اقتحموا المسجد اليوم.

وتقوم جماعات المستوطنين باقتحام الأقصى بشكل يومي عدا الجمعة والسبت، بهدف تقسيمه زمانيًّا ومكانيًّا.

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