عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المُبارك

اقتحم مستوطنون الصهاينة، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن عشرات المستوطنين نفذوا جولات استفزازية داخل باحات الأقصى، وأدوا طقوسًا تلمودية.

كما أفادت شبكة “القسطل” الفلسطينية، بأن 230 مستوطناً اقتحموا المسجد اليوم.

230 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى اليوم pic.twitter.com/rYNyMrEqig — AlQastal القسطل (@AlQastalps) November 30, 2022

مستوطن يؤدي ما يسمى "السجود الملحمي" على باب المسجد الأقصى، صباح اليوم pic.twitter.com/nhaT2C9qGT — AlQastal القسطل (@AlQastalps) November 30, 2022

وتقوم جماعات المستوطنين باقتحام الأقصى بشكل يومي عدا الجمعة والسبت، بهدف تقسيمه زمانيًّا ومكانيًّا.

اقتحام متواصل للمسجد الأقصى من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال pic.twitter.com/V1MGuNhMpZ — AlQastal القسطل (@AlQastalps) November 30, 2022