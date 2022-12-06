عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المُبارك

اقتحم مستوطنون صهاينة، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي التي فرضت قيودا على دخول المصلين الوافدين، ودققت في هويات بعضهم، واحتجزتها عند أبوابه الخارجية.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى منذ الصباح، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في منطقته الشرقية، وتلقوا شروحات عن “الهيكل” الزعوم.

من جهتها أفادت شبكة “القسطل” الفلسطينية، بأن 188 مستوطناً اقتحموا المسجد اليوم.

188 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى اليوم pic.twitter.com/Z7eu38CkcQ — AlQastal القسطل (@AlQastalps) December 6, 2022

وتتواصل الدعوات الفلسطينية للحشد والرباط في المسجد الأقصى خلال الفترة المقبلة، لإفشال مخططات المستوطنين بإحياء الأعياد اليهودية داخل باحاته.

وتأتي هذه الدعوات وسط تحذيرات من تكثيف المستوطنين لاقتحاماتهم للأقصى، إلى جانب نقل الصلوات التلمودية إلى المسجد.

وتخطط “جماعات الهيكل” المزعوم لاقتحامات واسعة للمسجد الأقصى، فيما يسمى عيد “الأنوار/الحانوكاة” اليهودي، الذي يبدأ في 18 كانون الأول الجاري.

ويتعرض الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات من المستوطنين، ضمن محاولات الاحتلال لتقسيمه زمانيًا ومكانيًا، فيما تتصاعد وتيرة الاقتحامات خلال الأعياد اليهودية.