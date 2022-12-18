عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المُبارك

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن عشرات المستوطنين بدأوا اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المبارك في أول أيام عيد “الأنوار” العبري.

وأضافت أن جنود الاحتلال انتشروا في ساحات المسجد وأخرجوا شبانا تواجدوا في الساحات، وعرقلوا دخول المصلين وطلاب المدارس الشرعية إلى المسجد.

اقتحام متواصل للمسجد الأقصى من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال pic.twitter.com/w4sNeh53gp — AlQastal القسطل (@AlQastalps) December 18, 2022

وأفادت دائرة الأوقاف بالقدس بأن أعدادا كبيرة من المستوطنين اقتحموا ساحات الأقصى على شكل مجموعات، كل مجموعة تتألف من 45 مستوطنا، الذين قاموا بجولات استفزازية في ساحات الحرم، وتلقوا شروحات عن “الهيكل” المزعوم، وبعضهم قام بأداء شعائر تلمودية في الجهة الشرقية وقبالة قبة الصخرة قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.

114 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى اليوم pic.twitter.com/h6ryxBo0V2 — AlQastal القسطل (@AlQastalps) December 18, 2022

وكانت جماعات يهودية على رأسها المتطرف بن غفير، قد دعت لاقتحامات غير مسبوقة للمسجد الأقصى، لمناسبة عيد “الأنوار” اليهودي، الذي يبدأ اليوم الأحد، ويستمر حتى السادس والعشرين من ديسمبر الجاري.

وكانت سلطات الاحتلال، قد أزالت قبل أيام، لافتة وضعتها الحاخامية الرئيسية الإسرائيلية، منذ عشر سنوات تحرِّم دخول اليهود للأقصى، ووضعت أخرى تشجع اقتحامات المسجد، وأداء طقوس تلمودية في باحاته، وساحاته.

فيديو يوثق إخراج قوات الاحتلال شابين من رحاب المسجد الأقصى تزامناً مع اقتحامه من قبل المستوطنين صباح اليوم pic.twitter.com/uuYw92H5cS — AlQastal القسطل (@AlQastalps) December 18, 2022

ويتعرض الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات من المستوطنين، ضمن محاولات الاحتلال لتقسيمه زمانيًا ومكانيًا، فيما تتصاعد وتيرة الاقتحامات خلال الأعياد اليهودية، ويتخللها اعتداءات على المصلين والمرابطين وإبعادات عن المسجد.

مستوطن يؤدي السجود الملحمي على عتبة باب السلسلة عقب اقتحامه للمسجد الأقصى ظهر اليوم pic.twitter.com/vzmaxEWknu — AlQastal القسطل (@AlQastalps) December 18, 2022

يذكر أن حكومة الاحتلال، تستغل الأعياد اليهودية بهدف التصعيد في مدينة القدس، عبر تبرير الاقتحامات واغلاق منافذ المدينة المقدسة وعزلها عن محيطها وتحويلها إلى ثكنة عسكرية ومنع دخول أبناء شعبنا لها، وقمع المصلين والمرابطين والاعتداء عليهم، وتوفير الحماية الكاملة للمستوطنين لاستباحة المكان وأداء طقوسهم التلمودية، وفرض وجودهم داخل المسجد.

وردا على منظمات الهيكل المزعوم وغلاة المتطرفين، أطلقت دعوات مقدسية وفصائلية للرباط في المسجد الأقصىطيلة أيام عيد الانوار الثمانية.