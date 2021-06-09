عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المُبارك

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، اليوم الأربعاء، ساحات المسجد الأقصى المُبارك، من جهة باب المغاربة بحراسة قوات الأمن الإسرائيلية التي واصلت شن المداهمات والاقتحامات بالقدس، حيث اعتقلت عددا من الشبان.

وأوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، بأن 78 مستوطنا و60 طالبا يهوديا، اقتحموا باحات المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية.

وأضافت أن المستوطنين، اقتحموا باحات المسجد من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، وتلقوا شروحات عن “الهيكل” المزعوم، وقام بعضهم بشعائر تلمودية قبالة مصلى باب الرحمة ومسجد قبة الصخرة، قبل مغادرة الساحات من باب المغاربة.

ودعا ما يسمى “اتحاد منظمات الهيكل” المزعوم أنصاره وجمهور المستوطنين إلى اقتحام جماعي كبير للمسجد الأقصى غدا الخميس.

ونشرت الشرطة الإسرائيلية منذ الصباح الباكر، عناصرها وقواتها الخاصة عند أبواب الأقصى والطرق المؤدية إليه، ودققت في هويات الوافدين من القدس والداخلين للمسجد، واحتجزت بعضهم عند البوابات الخارجية.

كما اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلية 6 مواطنين من القدس.