عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المُبارك

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، ضمن طقوس عيد “الحانوكاه” اليهودي.

ونقلت شبكة “القسطل” الفلسطينية عن مصادر محلية قولها، إن 489 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى المبارك اليوم.

تغطية صحفية : "489 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى المبارك اليوم" pic.twitter.com/lg363k1TWs — AlQastal القسطل (@AlQastalps) December 25, 2022

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن قوات الاحتلال فرضت قيودا مشددة على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس وأراضي الـ1948 للأقصى، واحتجزت هوياتهم الشخصية عند بواباته الخارجية، ومنعت دخول بعض الشبان.

تغطية صحفية : "مجموعة من المستوطنين يؤدون طقوسًا تلمودية قرب باب الرحمة خلال اقتحامهم الأقصى قبل قليل" pic.twitter.com/VlvctnbPb1 — AlQastal القسطل (@AlQastalps) December 25, 2022

ويتعرض الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات من المستوطنين، ضمن محاولات الاحتلال لتقسيمه زمانيا ومكانيا، فيما تتصاعد وتيرة الاقتحامات خلال الأعياد اليهودية، ويتخللها اعتداءات على المصلين والمرابطين وإبعادات عن المسجد.