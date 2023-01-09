عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المُبارك

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية، تركزت في الجزء الشرقي منه، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته، تحت حراسة شرطة الاحتلال.

وأشارت الوكالة إلى أن شرطة الاحتلال يرافقها موظف من دائرة ما تسمى بـِ(سلطة الآثار) قاموا بتصوير غرف حراس المسجد الأقصى، وأعمدة المصليات في المسجد، خلال اقتحام المستوطنين.

وواصلت شرطة الاحتلال التضييق على دخول الفلسطينيين للأقصى، ودققت في هوياتهم الشخصية، واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية، إضافة إلى استمرار إبعاد العشرات منهم عن المسجد لفترات متفاوتة.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات يومية من قبل المستوطنين ما عدا يومي الجمعة والسبت وذلك في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني فيه.