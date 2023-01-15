عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المُبارك

عين ليبيا | نُشر: الأحد، 15 يناير 2023 - 17:03 | آخر تحديث: 15 يناير 2023 - 17:06 نُشر: الأحد، 15 يناير 2023 - 17:03
دولي
القسطل
292 مستوطنا اقتحموا الأقصى

اقتحم 292 مستوطنا صهيونياً، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، بأن هؤلاء المستوطنين من ضمنهم طلاب يهود اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.

وأضافت دائرة الأوقاف أن أحد المستوطنين أدى “سجودا ملحميا” أمام باب السلسلة.

ويتعرض الأقصى يوميًا عدا يومي الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات من المستوطنين، ضمن محاولات الاحتلال لتقسيمه زمانيا ومكانيا.

آخر تحديث: 15 يناير 2023 - 17:06
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