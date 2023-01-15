عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المُبارك

اقتحم 292 مستوطنا صهيونياً، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

تغطية صحفية : "292 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى المبارك اليوم" pic.twitter.com/KYDuicoWbb — AlQastal القسطل (@AlQastalps) January 15, 2023

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، بأن هؤلاء المستوطنين من ضمنهم طلاب يهود اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.

تغطية صحفية : "المستوطنون يواصلون اقتحام المسجد الأقصى بحراسة من قوات الاحتلال" pic.twitter.com/wVwRi71lbu — AlQastal القسطل (@AlQastalps) January 15, 2023

وأضافت دائرة الأوقاف أن أحد المستوطنين أدى “سجودا ملحميا” أمام باب السلسلة.

تغطية صحفية : "مستوطن يؤدي "السجود الملحمي" عند باب السلسة عقب اقتحامه المسجد الأقصى صباح اليوم" pic.twitter.com/j2cPBOwRSz — AlQastal القسطل (@AlQastalps) January 15, 2023

ويتعرض الأقصى يوميًا عدا يومي الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات من المستوطنين، ضمن محاولات الاحتلال لتقسيمه زمانيا ومكانيا.

تغطية صحفية : "جانب من اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك بحراسة قوات الاحتلال" pic.twitter.com/0Fyk0yFTRl — AlQastal القسطل (@AlQastalps) January 15, 2023