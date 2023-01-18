عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المُبارك

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن المستوطنين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.
من جهتها أفادت شبكة “القسطل” الفلسطينية، بأن 154 مستوطناً اقتحموا المسجد اليوم.
تغطية صحفية: "154 مستوطنًا اقتحموا #المسجد_الأقصى المبارك اليوم".
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— AlQastal القسطل (@AlQastalps) January 18, 2023
ويتعرض الأقصى يوميًا عدا يومي الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات من المستوطنين، ضمن محاولات الاحتلال لتقسيمه زمانيا ومكانيا.
تغطية صحفية: "جانب من اقتحام مستوطنين بحماية قوات الاحتلال #للمسجد_الأقصى في هذه الأثناء".
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— AlQastal القسطل (@AlQastalps) January 18, 2023
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