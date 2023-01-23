عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المُبارك

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، اليوم الاثنين، ساحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن مجموعات متتالية من المستوطنين اقتحمت المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في ساحات الحرم، واستمعوا لشروحات عن “الهيكل” المزعوم، وقام بعضهم بتأدية شعائر تلمودية في الجهة الشرقية وقبالة قبة الصخرة، قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.

من جهتها أفادت شبكة “القسطل” الفلسطينية، بأن 323 مستوطناً اقتحموا المسجد اليوم.

323 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك اليوم. pic.twitter.com/MmwZ4VTLgP — AlQastal القسطل (@AlQastalps) January 23, 2023

تغطية صحفية: "الحاخام في حزب "القوة اليهودية" يهودا كرويزو وابنه عضو الكنيست عن حزب بن غفير يتسحاق كرويزو يقتحمان المسجد الأقصى صباح اليوم". pic.twitter.com/UA4agEyqfr — AlQastal القسطل (@AlQastalps) January 23, 2023

وواصلت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب الأقصى فرض قيودها على دخول المصلين الفلسطينيين الوافدين للمسجد من القدس وأراضي الـ48 ودققت في هوياتهم الشخصية واحتجزت بعضها.

تغطية صحفية: "مستوطنون بحماية قوات الاحتلال يؤدون "السجود الملحمي" عند باب القطانين خلال اقتحامهم المسجد الأقصى صباح اليوم". pic.twitter.com/uEfUaQMjTR — AlQastal القسطل (@AlQastalps) January 23, 2023

ويتعرض الأقصى يوميًا عدا يومي الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات من المستوطنين، ضمن محاولات الاحتلال لتقسيمه زمانيا ومكانيا.