عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المُبارك

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن المستوطنين اقتحموا الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.

من جهتها أفادت شبكة “القسطل” الفلسطينية، بأن 162 مستوطناً اقتحموا المسجد اليوم.

162 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى المبارك اليوم pic.twitter.com/wtbjqxtuPH — AlQastal القسطل (@AlQastalps) January 29, 2023

ويتعرض الأقصى يوميًا عدا يومي الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات من المستوطنين، ضمن محاولات الاحتلال لتقسيمه زمانيا ومكانيا.