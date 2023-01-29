عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المُبارك

عين ليبيا | نُشر: الأحد، 29 يناير 2023 - 18:51 | آخر تحديث: 29 يناير 2023 - 18:55 نُشر: الأحد، 29 يناير 2023 - 18:51
دولي
القسطل
162 مستوطناً اقتحموا المسجد اليوم

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن المستوطنين اقتحموا الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.

من جهتها أفادت شبكة “القسطل” الفلسطينية، بأن 162 مستوطناً اقتحموا المسجد اليوم.

ويتعرض الأقصى يوميًا عدا يومي الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات من المستوطنين، ضمن محاولات الاحتلال لتقسيمه زمانيا ومكانيا.

آخر تحديث: 29 يناير 2023 - 18:55
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