عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المُبارك

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة وعناصر من مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن 112 مستوطنا وعددا من عناصر مخابرات الاحتلال اقتحموا المسجد الأقصى، من باب المغاربة، وتجولوا في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية، وتلقوا شروحات عن “الهيكل المزعوم”، قبل أن يغادروا من جهة باب السلسلة.

112 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى اليوم pic.twitter.com/Vr5X2kA8H4 — AlQastal القسطل (@AlQastalps) February 1, 2023

يذكر أن 4218 مستوطنا اقتحموا الأقصى منذ مطلع العام الجاري، من بينهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير.

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بحراسة من قوات الاحتلال هذه الأثناء pic.twitter.com/gcrpK5WBHh — AlQastal القسطل (@AlQastalps) February 1, 2023

ويتعرض الأقصى يوميًا عدا يومي الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات من المستوطنين، ضمن محاولات الاحتلال لتقسيمه زمانيا ومكانيا.