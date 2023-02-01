عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المُبارك

عين ليبيا | نُشر: الأربعاء، 1 فبراير 2023 - 17:38 | آخر تحديث: 1 فبراير 2023 - 17:53 نُشر: الأربعاء، 1 فبراير 2023 - 17:38
دولي
أرشيفية
112 مستوطنا اقتحموا المسجد اليوم

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة وعناصر من مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن 112 مستوطنا وعددا من عناصر مخابرات الاحتلال اقتحموا المسجد الأقصى، من باب المغاربة، وتجولوا في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية، وتلقوا شروحات عن “الهيكل المزعوم”، قبل أن يغادروا من جهة باب السلسلة.

يذكر أن 4218 مستوطنا اقتحموا الأقصى منذ مطلع العام الجاري، من بينهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير.

ويتعرض الأقصى يوميًا عدا يومي الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات من المستوطنين، ضمن محاولات الاحتلال لتقسيمه زمانيا ومكانيا.

آخر تحديث: 1 فبراير 2023 - 17:53
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