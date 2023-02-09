عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المُبارك

عين ليبيا | نُشر: الخميس، 9 فبراير 2023 - 18:15 | آخر تحديث: 9 فبراير 2023 - 18:16 نُشر: الخميس، 9 فبراير 2023 - 18:15
دولي
132 مستوطنا اقتحموا المسجد

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة المسجد الأقصى المُبارك، اليوم الخميس، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن 132 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى، من ضمنهم طلاب من ما تسمى “جماعات الهيكل”، ونفذوا جولات استفزازية وأدَّوا طقوسا تلمودية، إلى أن غادروه من جهة باب السلسلة.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين على مدار الأسبوع، باستثناء يومي الجمعة والسبت، على فترتين صباحية ومسائية، ضمن محاولات مستمرة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني، وتقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا.

وفي السياق ذاته، تواصل سلطات الاحتلال إجراءاتها التصعيدية والعقابية بحق أبناء شعبنا في القدس المحتلة، حيث أعلنت أنها ستجري مناورات وتدريبات في الأيام المقبلة على اقتحام المسجد الأقصى، كما قررت تجنيد أربع وحدات احتياط إضافية، قبل شهر رمضان المبارك.

آخر تحديث: 9 فبراير 2023 - 18:16
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