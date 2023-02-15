عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المُبارك

عين ليبيا | نُشر: الأربعاء، 15 فبراير 2023 - 18:41 | آخر تحديث: 15 فبراير 2023 - 18:43 نُشر: الأربعاء، 15 فبراير 2023 - 18:41
دولي
293 مستوطناً اقتحموا المسجد اليوم

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، اليوم الأربعاء، ساحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن المستوطنين اقتحموا باحات الأقصى على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدَّوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية وقبالة قبة الصخرة، قبل أن يغادروا الساحات.

من جهتها أفادت شبكة “القسطل” الفلسطينية، بأن 293 مستوطناً اقتحموا المسجد اليوم.

وواصلت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب الأقصى فرض قيودها على دخول المصلين الفلسطينيين الوافدين إلى المسجد، ودققت في هوياتهم الشخصية واحتجزت بعضهم.

ويتعرض المسجد الأقصى المُبارك لاقتحامات المستوطنين على مدار الأسبوع، باستثناء يومي الجمعة والسبت، على فترتين صباحية ومسائية، ضمن محاولات مستمرة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني، وتقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا.

آخر تحديث: 15 فبراير 2023 - 18:43
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