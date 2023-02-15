عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المُبارك

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، اليوم الأربعاء، ساحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن المستوطنين اقتحموا باحات الأقصى على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدَّوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية وقبالة قبة الصخرة، قبل أن يغادروا الساحات.

من جهتها أفادت شبكة “القسطل” الفلسطينية، بأن 293 مستوطناً اقتحموا المسجد اليوم.

293 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى اليوم pic.twitter.com/hgG3aEJxu5 — AlQastal القسطل (@AlQastalps) February 15, 2023

وواصلت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب الأقصى فرض قيودها على دخول المصلين الفلسطينيين الوافدين إلى المسجد، ودققت في هوياتهم الشخصية واحتجزت بعضهم.

طلاب معاهد توراتية يقتحمون المسجد الأقصى هذه اللحظات pic.twitter.com/QdAagh53ow — AlQastal القسطل (@AlQastalps) February 15, 2023

ويتعرض المسجد الأقصى المُبارك لاقتحامات المستوطنين على مدار الأسبوع، باستثناء يومي الجمعة والسبت، على فترتين صباحية ومسائية، ضمن محاولات مستمرة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني، وتقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا.