عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المُبارك

عين ليبيا | نُشر: الأحد، 19 فبراير 2023 - 19:06 | آخر تحديث: 19 فبراير 2023 - 19:08 نُشر: الأحد، 19 فبراير 2023 - 19:06
دولي
أرشيفية/وفا
139 مستوطناً اقتحموا المسجد اليوم

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن هؤلاء المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية منه.

من جهتها أفادت شبكة “القسطل” الفلسطينية، بأن 139 مستوطناً اقتحموا المسجد اليوم.

وشددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في باحات الأقصى وعند أبوابه، عبر التضييق على دخول المصلين للأقصى، ودققت في هوياتهم الشخصية، واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية.

ويتعرض المسجد الأقصى المُبارك لاقتحامات المستوطنين على مدار الأسبوع، باستثناء يومي الجمعة والسبت، على فترتين صباحية ومسائية، ضمن محاولات مستمرة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني، وتقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا.

آخر تحديث: 19 فبراير 2023 - 19:08
اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً

قد يهمك أيضاً