عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المُبارك

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن هؤلاء المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية منه.

من جهتها أفادت شبكة “القسطل” الفلسطينية، بأن 139 مستوطناً اقتحموا المسجد اليوم.

139 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى المبارك اليوم pic.twitter.com/Rag7RWBEQJ — AlQastal القسطل (@AlQastalps) February 19, 2023

وشددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في باحات الأقصى وعند أبوابه، عبر التضييق على دخول المصلين للأقصى، ودققت في هوياتهم الشخصية، واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية.

تغطية صحفية : "مستوطن يؤدي "السجود الملحمي" عند أحد أبواب المسجد الأقصى عقب اقتحامه صباح اليوم" pic.twitter.com/S83Tpc7jb4 — AlQastal القسطل (@AlQastalps) February 19, 2023

ويتعرض المسجد الأقصى المُبارك لاقتحامات المستوطنين على مدار الأسبوع، باستثناء يومي الجمعة والسبت، على فترتين صباحية ومسائية، ضمن محاولات مستمرة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني، وتقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا.