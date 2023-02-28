عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المُبارك

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى من باب المغاربة، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن 107 مستوطنين اقتحموا المسجد ونفذ المستوطنون جولات استفزازية في باحات المسجد، وأدَّوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية منه.

تغطية صحفية : "جانب من اقتحامات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك اليوم" pic.twitter.com/2ctHsWfMpp — AlQastal القسطل (@AlQastalps) February 28, 2023

وكانت شرطة الاحتلال قد نشرت عناصرها ووحداتها الخاصة منذ الصباح في باحات “الأقصى” وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين، وواصلت التضييق على دخول المصلين.

تغطية صحفية : "جانب من اقتحام المستوطنين باحات المسجد الأقصى قبل قليل" pic.twitter.com/WxRNYh1SDs — AlQastal القسطل (@AlQastalps) February 28, 2023

ويتعرض المسجد الأقصى المُبارك لاقتحامات المستوطنين على مدار الأسبوع، باستثناء يومي الجمعة والسبت، على فترتين صباحية ومسائية، ضمن محاولات مستمرة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني، وتقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا.