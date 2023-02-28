عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المُبارك

عين ليبيا | نُشر: الثلاثاء، 28 فبراير 2023 - 17:58 | آخر تحديث: 28 فبراير 2023 - 17:59 نُشر: الثلاثاء، 28 فبراير 2023 - 17:58
دولي
القسطل
107 مستوطنين اقتحموا المسجد

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى من باب المغاربة، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن 107 مستوطنين اقتحموا المسجد ونفذ المستوطنون جولات استفزازية في باحات المسجد، وأدَّوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية منه.

وكانت شرطة الاحتلال قد نشرت عناصرها ووحداتها الخاصة منذ الصباح في باحات “الأقصى” وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين، وواصلت التضييق على دخول المصلين.

ويتعرض المسجد الأقصى المُبارك لاقتحامات المستوطنين على مدار الأسبوع، باستثناء يومي الجمعة والسبت، على فترتين صباحية ومسائية، ضمن محاولات مستمرة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني، وتقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا.

آخر تحديث: 28 فبراير 2023 - 17:59
اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً

قد يهمك أيضاً