عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المُبارك

اقتحم 269 مستوطنا صهيونياُ، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال، في أول أيام “عيد المساخر” اليهودي.

وكانت “منظمات الهيكل” المزعوم قد دعت إلى تنظيم اقتحامات جماعية مكثفة لساحات المسجد الأقصى اليوم وغدا، تزامنا مع عيدهم.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدَّوا طقوسا تلمودية، بحماية من شرطة الاحتلال التي عززت انتشارها داخل الأقصى وعند أبوابه، وتم التدقيق في البطاقات الشخصية والتضييق على الوافدين إلى المسجد.

وحذرت رابطة علماء فلسطين من تنظيم قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه اقتحاماً واسعاً للمسجد الأقصى المبارك خلال أيام الأسبوع الحالي، كما أُطلقت دعوات مقدسية للتصدي لاقتحامات المستوطنين، وتكثيف شد الرحال والرباط في المسجد الأقصى المبارك اليوم وغداً.

تغطية صحفية : "بحراسة من قوات الاحتلال .. مجموعات المستوطنين تقتحم المسجد الأقصى المبارك هذه الأثناء " pic.twitter.com/5oHMuRGA7r — AlQastal القسطل (@AlQastalps) March 7, 2023

وكثفت “جماعات الهيكل” المزعوم، خلال الأيام الماضية، من دعواتها لاقتحام مركزي للمسجد الأقصى المبارك اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، بالتزامن مع ما يسمى بـ”عيد المساخر – البوريم”.

وحضت الجماعات الاستيطانية أتباعها على ارتداء زي ما يسمون بـ”كهنة المعبد”، في محاولة لتكريس الحضور الديني اليهودي في المسجد الأقصى، وفرض تقسيمه.