عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المُبارك

عين ليبيا | نُشر: الأربعاء، 22 مارس 2023 - 16:51 | آخر تحديث: 22 مارس 2023 - 17:12 نُشر: الأربعاء، 22 مارس 2023 - 16:51
دولي
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243 مستوطنا اقتحموا المسجد

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن 243 مستوطنا اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدَّوا طقوساً تلمودية في الجهة الشرقية منه.

ونشرت شرطة الاحتلال عناصرها ووحداتها الخاصة منذ الصباح في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين، والتضييق على دخول المصلين.

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين يوميا عدا السبت والجمعة على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني.

آخر تحديث: 22 مارس 2023 - 17:12
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