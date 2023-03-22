عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المُبارك

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن 243 مستوطنا اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدَّوا طقوساً تلمودية في الجهة الشرقية منه.

تغطية صحفية : "ما تسمى جماعة "نساء من أجل الهيكل" يؤدين طقوسًا تلمودية خلال اقتحامهن المسجد الأقصى المبارك قبل قليل" pic.twitter.com/pUWgH6CPhV — AlQastal القسطل (@AlQastalps) March 22, 2023

ونشرت شرطة الاحتلال عناصرها ووحداتها الخاصة منذ الصباح في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين، والتضييق على دخول المصلين.

تغطية صحفية : "مستوطنون يؤدون طقوساً تلمودية خلال اقتحامهم المسجد الأقصى صباح اليوم" pic.twitter.com/mQa2jLzJ3I — AlQastal القسطل (@AlQastalps) March 22, 2023

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين يوميا عدا السبت والجمعة على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني.