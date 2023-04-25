عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المُبارك

عين ليبيا | نُشر: الثلاثاء، 25 أبريل 2023 - 19:52 | آخر تحديث: 25 أبريل 2023 - 19:54 نُشر: الثلاثاء، 25 أبريل 2023 - 19:52
دولي
158 مستوطنا اقتحموا المسجد اليوم

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدَّوا طقوسا تلمودية عند أبوابه، وفي الساحات، فيما انتشرت شرطة الاحتلال داخل الأقصى وعند أبوابه.

من جانبها أفادت شبكة “القسطل” الفلسطينية بأن 158 مستوطناً اقتحموا المسجد اليوم.

يُشار إلى أن أفرادا من شرطة الاحتلال، قد اعتدَوا يوم أمس، على مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى، وقطعوا أسلاك الكهرباء عنه للمرة الثانية على التوالي، ومنعوا حراس الأقصى من الدخول إليه، حيث تكرر اقتحامه السبت الماضي، وخلع تمديدات الكهرباء داخله وتحطيمها.

وفي وقت لاحق، اقتحمت قوات الاحتلال مصلّى باب الرحمة صباح اليوم، وصادرت هويات المتواجدين فيه.

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين يوميا عدا السبت والجمعة على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني.

آخر تحديث: 25 أبريل 2023 - 19:54
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