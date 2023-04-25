عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المُبارك

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدَّوا طقوسا تلمودية عند أبوابه، وفي الساحات، فيما انتشرت شرطة الاحتلال داخل الأقصى وعند أبوابه.

من جانبها أفادت شبكة “القسطل” الفلسطينية بأن 158 مستوطناً اقتحموا المسجد اليوم.

158 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال اليوم pic.twitter.com/FMONc1eWPU — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) April 25, 2023

إحياءً لذكرى قتلى جنود الاحتلال.. مستوطنون يقفون دقيقتي حداد بعد إطلاق صافرات الإنذار بالتزامن مع اقتحامهم لباحات المسجد الأقصى المبارك pic.twitter.com/25gYthJUUN — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) April 25, 2023

يُشار إلى أن أفرادا من شرطة الاحتلال، قد اعتدَوا يوم أمس، على مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى، وقطعوا أسلاك الكهرباء عنه للمرة الثانية على التوالي، ومنعوا حراس الأقصى من الدخول إليه، حيث تكرر اقتحامه السبت الماضي، وخلع تمديدات الكهرباء داخله وتحطيمها.

وفي وقت لاحق، اقتحمت قوات الاحتلال مصلّى باب الرحمة صباح اليوم، وصادرت هويات المتواجدين فيه.

طائرات الاحتلال تخترق أجواء المسجد الأقصى المبارك قبل قليل pic.twitter.com/XwMQNG7U91 — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) April 25, 2023

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين يوميا عدا السبت والجمعة على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني.