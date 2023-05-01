عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المُبارك

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية شرطة الاحتلال.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته، واستمعوا إلى شرح حول “الهيكل” المزعوم.

من جانبها أفادت شبكة “القسطل” الفلسطينية، بأن 166 مستوطناً اقتحموا المسجد اليوم.

166 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى المبارك اليوم pic.twitter.com/9BOqKHWMM0 — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) May 1, 2023

تغطية صحفية : "المستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك هذه الأثناء" pic.twitter.com/DWyGkUP6Tf — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) May 1, 2023

وعززت شرطة الاحتلال انتشارها داخل الأقصى وعند أبوابه، وتم التدقيق في البطاقات الشخصية والتضييق على الوافدين إلى المسجد.

تغطية صحفية : "قوات الاحتلال تقتحم سطح المصلى القبلي بالمسجد الأقصى قبل قليل" pic.twitter.com/5ChBDrnHkC — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) May 1, 2023

تغطية صحفية : "أحد المستوطنين يؤدي ما يسمى سجوداً ملحمياً خلال اقتحام الأقصى صباح اليوم" pic.twitter.com/dGWme49b29 — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) May 1, 2023

ويشهد المسجد الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، سلسلة اقتحامات من المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيا ومكانيا.