عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المُبارك

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، بأن المستوطنين اقتحموا المسجد من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدَّوا طقوسا تلمودية في باحاته، وقرب أبوابه.

كما أفادت شبكة “القسطل” الفلسطينية، بأن 233 مستوطناً اقتحموا المسجد اليوم.

233 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال اليوم pic.twitter.com/Dv8OW7IKqW — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) May 4, 2023

هذا وشدّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، من إجراءات الدخول إلى المسجد الأقصى المُبارك، وعرقلت وصول الوافدين إليه.

جانب من اقتحام عشرات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال pic.twitter.com/9gRsoTHfNX — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) May 4, 2023

ويشهد المسجد الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، سلسلة اقتحامات من المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيا ومكانيا.