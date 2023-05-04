عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المُبارك

عين ليبيا | نُشر: الخميس، 4 مايو 2023 - 19:24 | آخر تحديث: 4 مايو 2023 - 19:25 نُشر: الخميس، 4 مايو 2023 - 19:24
دولي
القسطل
233 مستوطناً اقتحموا المسجد اليوم

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، بأن المستوطنين اقتحموا المسجد من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدَّوا طقوسا تلمودية في باحاته، وقرب أبوابه.

كما أفادت شبكة “القسطل” الفلسطينية، بأن 233 مستوطناً اقتحموا المسجد اليوم.

هذا وشدّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، من إجراءات الدخول إلى المسجد الأقصى المُبارك، وعرقلت وصول الوافدين إليه.

ويشهد المسجد الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، سلسلة اقتحامات من المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيا ومكانيا.

آخر تحديث: 4 مايو 2023 - 19:25
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