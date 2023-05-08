عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المُبارك

قاد الحاخام المتطرف يهودا غليك، اليوم الاثنين، اقتحاما جديدا للمسجد الأقصى المبارك على رأس مجموعة من المستوطنين، من جهة باب المغاربة، وبحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك لليوم الثاني على التوالي، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

وذكرت الوكالة أن المتطرف غليك والمستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحات الأقصى، فيما تولى هو تقديم شروحات حول “الهيكل” المزعوم.

كما أفادت شبكة “القسطل” الفلسطينية، بأن 242 مستوطناً اقتحموا المسجد اليوم.

242 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى اليوم pic.twitter.com/qINc2IRl3v — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) May 8, 2023

وعززت شرطة الاحتلال انتشارها داخل الأقصى وعند أبوابه، ودققت في البطاقات الشخصية للوافدين إلى المسجد وضيقت عليهم.

مستوطنون يؤدون طقوساً وصلوات تلمودية في المنطقة الشرقية أثناء اقتحامهم المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال pic.twitter.com/CPkeTgw7xu — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) May 8, 2023

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين يوميا عدا السبت والجمعة على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني.