عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المُبارك

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن الاقتحامات نفذت من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال التي نشرت منذ الصباح، وحداتها الخاصة في باحات الأقصى، وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين.

وأضافت، أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدَّوا طقوسًا تلمودية في منطقة باب الرحمة شرقي المسجد الأقصى.

كما أفادت شبكة “القسطل” الفلسطينية، بأن 310 مستوطنين اقتحموا المسجد اليوم.

310 مستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال اليوم pic.twitter.com/r5cjgvBkkc — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) May 16, 2023

وواصلت شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول الفلسطينيين للأقصى، ودققت في هوياتهم الشخصية، واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية، فضلًا عن إبعاد العشرات منهم عن المسجد لفترات متفاوتة.

جانب من اقتحام طلاب المعاهد التوراتية للمسجد الأقصى المبارك pic.twitter.com/ch8FiR5b0w — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) May 16, 2023

في سياق آخر، كُثفت الدعوات الفلسطينية إلى ضرورة شد الرحال وتعزيز التواجد والرباط في المسجد الأقصى وإحياء الفجر العظيم، لإفشال “مسيرة الأعلام” الاستيطانية، المزمع تنظيمها بعد غد الخميس.

استمرار اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال pic.twitter.com/S7kHZxMu9y — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) May 16, 2023

ويتعرض المسجد الأقصى المُبارك يوميا عدا يومي الجمعة والسبت لاقتحامات المستوطنين، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى وتقسيمه مكانيا وزمانيا.