عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المُبارك

قاد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، اليوم الأحد، اقتحام عشرات المستوطنين الصهاينة، للمسجد الأقصى المبارك.

وهذه المرة الثانية منذ توليه منصب وزارة الأمن القومي يقتحم المتطرف بن غفير باحات المسجد الأقصى، حيث وصل في ساعات الصباح الباكر إلى ساحة البراق.

ما يسمى وزير أمن الاحتلال "بن غفير" يقتحم المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم pic.twitter.com/cWqBkEc2W1 — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) May 21, 2023

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته، وتلقوا شروحات عن “الهيكل” المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية منه وقبالة قبة الصخرة.

كما أفادت شبكة “القسطل” الفلسطينية، بأن 469 مستوطناً اقتحموا المسجد اليوم.

469 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى اليوم pic.twitter.com/zGkG5LJatE — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) May 21, 2023

وانتشر عناصر من شرطة الاحتلال والوحدات الخاصة في ساحات الحرم، وقاموا بإبعاد المصلين والمرابطين عن مسار اقتحامات بن غفير والمستوطنين للمسجد الأقصى.

مستوطنون يؤدون طقوساً وصلوات تلمودية في المنطقة الشرقية خلال اقتحامهم المسجد الأقصى هذا الصباح pic.twitter.com/cSm14kOTbD — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) May 21, 2023

وشددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها على أبواب الأقصى، وفرضت قيودا على دخول الشبان للمسجد، ودققت في هويات المصلين واحتجزتها عند الأبواب.

أكثر من 260 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى حتى اللحظة pic.twitter.com/G4pPpnQzju — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) May 21, 2023

ويتعرض المسجد الأقصى المُبارك يوميا عدا يومي الجمعة والسبت لاقتحامات المستوطنين، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى وتقسيمه مكانيا وزمانيا.

وفي سياقٍ ذي صلة، عقدت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، اجتماعاً اليوم الأحد، في نفق قرب المسجد.

حكومة الاحتلال تعقد اجتماعاً في نفق قرب المسجد الأقصى pic.twitter.com/GIrfnMqCdd — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) May 21, 2023