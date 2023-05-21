عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المُبارك

عين ليبيا | نُشر: الأحد، 21 مايو 2023 - 18:08 | آخر تحديث: 21 مايو 2023 - 18:09 نُشر: الأحد، 21 مايو 2023 - 18:08
دولي
وفا
469 مستوطناً اقتحموا المسجد

قاد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، اليوم الأحد، اقتحام عشرات المستوطنين الصهاينة، للمسجد الأقصى المبارك.

وهذه المرة الثانية منذ توليه منصب وزارة الأمن القومي يقتحم المتطرف بن غفير باحات المسجد الأقصى، حيث وصل في ساعات الصباح الباكر إلى ساحة البراق.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته، وتلقوا شروحات عن “الهيكل” المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية منه وقبالة قبة الصخرة.

كما أفادت شبكة “القسطل” الفلسطينية، بأن 469 مستوطناً اقتحموا المسجد اليوم.

وانتشر عناصر من شرطة الاحتلال والوحدات الخاصة في ساحات الحرم، وقاموا بإبعاد المصلين والمرابطين عن مسار اقتحامات بن غفير والمستوطنين للمسجد الأقصى.

وشددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها على أبواب الأقصى، وفرضت قيودا على دخول الشبان للمسجد، ودققت في هويات المصلين واحتجزتها عند الأبواب.

ويتعرض المسجد الأقصى المُبارك يوميا عدا يومي الجمعة والسبت لاقتحامات المستوطنين، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى وتقسيمه مكانيا وزمانيا.

وفي سياقٍ ذي صلة، عقدت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، اجتماعاً اليوم الأحد، في نفق قرب المسجد.

آخر تحديث: 21 مايو 2023 - 18:09
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