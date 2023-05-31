عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المُبارك

عين ليبيا | نُشر: الأربعاء، 31 مايو 2023 - 18:43 | آخر تحديث: 31 مايو 2023 - 18:44 نُشر: الأربعاء، 31 مايو 2023 - 18:43
دولي
163 مستوطناً اقتحموا المسجد اليوم

اقتحم عشرات المستوطنين الصهانية، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المُبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية منه، واستمعوا إلى شروحات حول “الهيكل” المزعوم.

كما أفادت شبكة “القسطل” الفلسطينية، بأن 163 مستوطناً اقتحموا المسجد اليوم.

وتفرض قوات الاحتلال إجراءات مشددة في محيط المسجد والبلدة القديمة، تستهدف المقدسيين بالاعتداءات، وعرقلة تنقلهم.

ويتعرض الأقصى يومياً عدا الجمعة والسبت، لاقتحامات المستوطنين، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيّا ومكانيا.

آخر تحديث: 31 مايو 2023 - 18:44
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