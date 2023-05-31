عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المُبارك

اقتحم عشرات المستوطنين الصهانية، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المُبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية منه، واستمعوا إلى شروحات حول “الهيكل” المزعوم.

كما أفادت شبكة “القسطل” الفلسطينية، بأن 163 مستوطناً اقتحموا المسجد اليوم.

163 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال اليوم pic.twitter.com/V3Sza8gnVp — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) May 31, 2023

وتفرض قوات الاحتلال إجراءات مشددة في محيط المسجد والبلدة القديمة، تستهدف المقدسيين بالاعتداءات، وعرقلة تنقلهم.

مستوطنون يؤدون طقوساً تلمودية في المنطقة الشرقية خلال اقتحامهم المسجد الأقصى المبارك pic.twitter.com/ip6wAp4xk6 — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) May 31, 2023

ويتعرض الأقصى يومياً عدا الجمعة والسبت، لاقتحامات المستوطنين، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيّا ومكانيا.

جانب من اقتحام المستوطنين المستمر للمسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال pic.twitter.com/vjBACGBhU2 — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) May 31, 2023