عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المُبارك

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن هؤلاء المستوطنين اقتحموا “الأقصى” على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدَّوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية منه.

كما أفادت شبكة “القسطل” الفلسطينية بأن 144 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال اليوم.

144 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال اليوم pic.twitter.com/nGmRNEmHxg — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) June 7, 2023

ونشرت شرطة الاحتلال عناصرها ووحداتها الخاصة منذ الصباح في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين، وتواصل التضييق على دخول المصلين.

جانب من الصلوات والطقوس التلمودية التي يؤديها المستوطنون في المسجد الأقصى المبارك عقب اقتحامه pic.twitter.com/wSUnkS1idN — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) June 7, 2023

ويتعرض الأقصى يومياً عدا الجمعة والسبت، لاقتحامات المستوطنين، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيّا ومكانيا.