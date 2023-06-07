عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المُبارك

عين ليبيا | نُشر: الأربعاء، 7 يونيو 2023 - 19:37 نُشر: الأربعاء، 7 يونيو 2023 - 19:37
دولي
وفا
144 مستوطناً اقتحموا المسجد

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن هؤلاء المستوطنين اقتحموا “الأقصى” على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدَّوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية منه.

كما أفادت شبكة “القسطل” الفلسطينية بأن 144 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال اليوم.

ونشرت شرطة الاحتلال عناصرها ووحداتها الخاصة منذ الصباح في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين، وتواصل التضييق على دخول المصلين.

ويتعرض الأقصى يومياً عدا الجمعة والسبت، لاقتحامات المستوطنين، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيّا ومكانيا.

اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً

قد يهمك أيضاً