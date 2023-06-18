عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المُبارك

عين ليبيا | نُشر: الأحد، 18 يونيو 2023 - 19:33 | آخر تحديث: 18 يونيو 2023 - 19:34 نُشر: الأحد، 18 يونيو 2023 - 19:33
دولي
القسطل
201 مستوطن اقتحموا المسجد اليوم

اقتحم مستوطنون صهاينة، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في ساحاته، وتلقوا شروحات عن “الهيكل” المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية قرب أبوابه.

كما أفادت شبكة “القسطل” الفلسطينية، بأن 201 مستوطن اقتحموا المسجد اليوم.

وواصلت شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس وأراضي الـ48 للأقصى، والتدقيق في هوياتهم واحتجاز بعضها عند بواباته الخارجية.

ويشهد المسجد الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين بحماية شرطة الاحتلال في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على الحرم القدسي الشريف وتقسيمه زمانيا ومكانيا.

آخر تحديث: 18 يونيو 2023 - 19:34
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