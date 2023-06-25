عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المُبارك

عين ليبيا | نُشر: الأحد، 25 يونيو 2023 - 17:58 نُشر: الأحد، 25 يونيو 2023 - 17:58
دولي
القسطل
121 مستوطناً اقتحموا المسجد اليوم

اقتحم مستوطنون صهاينة، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدَّوا طقوسا تلمودية في باحاته، وقرب أبوابه.

كما أفادت شبكة “القسطل” الفلسطينية، بأن 121 مستوطناً اقتحموا المسجد اليوم.

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين يوميا عدا الجمعة والسبت، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني.

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