عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المُبارك

اقتحم مستوطنون صهاينة، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدَّوا طقوسا تلمودية في باحاته، وقرب أبوابه.

كما أفادت شبكة “القسطل” الفلسطينية، بأن 121 مستوطناً اقتحموا المسجد اليوم.

121 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى اليوم pic.twitter.com/XERCB5KTFC — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) June 25, 2023

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين يوميا عدا الجمعة والسبت، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني.