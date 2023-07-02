عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المُبارك

عين ليبيا | نُشر: الأحد، 2 يوليو 2023 - 17:14 نُشر: الأحد، 2 يوليو 2023 - 17:14
دولي
القسطل
158 مستوطناً اقتحموا المسجد اليوم

اقتحم مستوطنون صهاينة، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية.

كما أفادت شبكة “القسطل” الفلسطينية، بأن 158 مستوطناً اقتحموا المسجد اليوم.

ويشهد المسجد الأقصى المُبارك يوميًا عدا الجمعة والسبت، سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيًا ومكانيًا.

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