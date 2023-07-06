عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المُبارك

عين ليبيا | نُشر: الخميس، 6 يوليو 2023 - 20:05 نُشر: الخميس، 6 يوليو 2023 - 20:05
دولي
القسطل
383 مستوطناً اقتحموا المسجد اليوم

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، برفقة وزير إسرائيلي سابق، اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية قوات الاحتلال.

وأدى مستوطنون يتقدمهم الوزير السابق المتطرف “موشيه فيجلن”، طقوسا تلمودية عند أبواب الأقصى وباحاته الشرقية، وانتشرت قوات الاحتلال في باحات المسجد لتسهيل اقتحامات المستوطنين.

وأفادت شبكة “القسطل” الفلسطينية بأن 383 مستوطناً اقتحموا المسجد اليوم.

وعزّزت شرطة الاحتلال انتشارها داخل باحات الأقصى المُبارك وعند أبوابه، ودققت في البطاقات الشخصية للوافدين إلى المسجد.

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين يوميا عدا الجمعة والسبت، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني.

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