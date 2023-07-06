عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المُبارك

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، برفقة وزير إسرائيلي سابق، اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية قوات الاحتلال.

وأدى مستوطنون يتقدمهم الوزير السابق المتطرف “موشيه فيجلن”، طقوسا تلمودية عند أبواب الأقصى وباحاته الشرقية، وانتشرت قوات الاحتلال في باحات المسجد لتسهيل اقتحامات المستوطنين.

وأفادت شبكة “القسطل” الفلسطينية بأن 383 مستوطناً اقتحموا المسجد اليوم.

383 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال pic.twitter.com/vRwRcxqahU — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) July 6, 2023

وعزّزت شرطة الاحتلال انتشارها داخل باحات الأقصى المُبارك وعند أبوابه، ودققت في البطاقات الشخصية للوافدين إلى المسجد.

جانب من اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال pic.twitter.com/Rtjrz1JQQX — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) July 6, 2023

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين يوميا عدا الجمعة والسبت، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني.