عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

أغلقت قوات الاحتلال المسجد الأقصى في وجه المصلين المسلمين [انترنت]

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية للمركز الفلسطيني للاعلام أن عشرات المستوطنين اقتحموا ساحات الأقصى انطلاقًا من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وأغلقت قوات الاحتلال المسجد الأقصى في وجه المصلين المسلمين، وشددت من إجراءاتها في البلدة القديمة.

وقام المستوطنون بالدخول لساحات المسجد الأقصى وأدوا طقوسًا دينية بشكل استفزازي، والتقطوا الصور في الساحات وبالقرب من قبة الصخرة، على وقع الطقوس الاحتفالية الاستفزازية.

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