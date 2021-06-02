عشرات المستوطنين يُجددون اقتحاماتهم للأقصى المُبارك

جدد عشرات المستوطنين الصهاينة، اليوم الأربعاء، اقتحاماتهم المسجد الأقصى المُبارك بحراسة شرطة الاحتلال الإسرائيلية.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان: “إن 61 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى صباح اليوم بحراسة الشرطة الإسرائيلية”.

ويتوقع قيام المزيد من المستوطنين باقتحام المسجد بفترة ما بعد صلاة الظهر.

وقال شهود عيان لوكالة “الأناضول” للأنباء، إن “الاقتحامات تخللتها استفزازات للمصلين عبر محاولة أداء طقوس تلمودية”.

ويقوم المستوطنون باقتحام المسجد يوميا ما عدا يومي العطلة الأسبوعية، الجمعة للمسلمين، والسبت للإسرائيليين.

وتتم الاقتحامات على فترتين صباحية وبعد صلاة الظهر، عبر باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد، بتسهيلات ومرافقة من الشرطة الإسرائيلية.

ولا تزال تواصل شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين من أهل القدس والداخل الفلسطيني المحتلين إلى المسجد الأقصى، وتُدقق في هوياتهم الشخصية وتحتجز بضعها عند البوابات الخارجية.

وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلية قد أعادت السماح للمستوطنين باقتحام المسجد، الأسبوع الماضي، بعد منع استمر 3 أسابيع.

وتسمح شرطة الاحتلال للمستوطنين، باقتحام المسجد منذ عام 2003، رغم رفض دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.

#شاهد قطعان من المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى قبل قليل pic.twitter.com/h6p1JOk0G7 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) June 2, 2021