عشرات المستوطنين يُجددون اقتحاماتهم للأقصى المُبارك

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مصادر محلية قولها، إن 91 مستوطنا اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، إلى أن غادروه من باب السلسلة.

من جهتها قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس في بيان صحفي، إن 91 مستوطنًا بينهم 12 طالبًا يهوديًا اقتحموا المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية، ونظموا جولات استفزازية في أنحاء متفرقة من باحاته، مضيفة أن مرشدين يهود قدموا للمستوطنين شروحات عن “الهيكل” المزعوم، وسط محاولات لأداء طقوس تلمودية داخل المسجد.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات إسرائيلية مستمرة من المستوطنين وشرطة الاحتلال، ومحاولات لمنع إعماره، فضلًا عن فرض قيود مشددة على رواده، وغير ذلك من الممارسات.

ولا تزال تواصل شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين من أهل القدس والداخل الفلسطيني المحتلين إلى المسجد الأقصى، وتُدقق في هوياتهم الشخصية وتحتجز بضعها عند البوابات الخارجية.

وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلية قد أعادت السماح للمستوطنين باقتحام المسجد، يوم الأحد الماضي، بعد منع استمر 3 أسابيع.

وتتم الاقتحامات على فترتين صباحية وبعد صلاة الظهر.

وتسمح شرطة الاحتلال للمستوطنين، باقتحام المسجد منذ عام 2003، رغم رفض دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.