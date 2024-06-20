عشرات الوفيات بحوادث مختلفة حول العالم!

يشهد العالم العديد من الحوادث المختلفة التي تتسبب بعشرات الوفيات لأسباب مختلفة كالفيضانات والمواد الفاسدة وارتفاع درجات الحرارة وغيرها!

الهند.. مصرع 29 شخصا احتسوا كحولا مغشوشا

لقي 29 شخصا مصرعهم ونقل العشرات إلى المستشفيات بعد احتسائهم مشروبات كحولية مغشوشة في ولاية تاميل نادو جنوب الهند.

وقال إم إس براسانث، كبير مسؤولي المنطقة، لوكالة أنباء “برس ترست” الهندية: “إن الحادث وقع في منطقة كالاكوريشي بالولاية، حيث يعالج أكثر من 100 شخص في مستشفيات مختلفة”، مضيفا “أن عدد الذين هم في حالة حرجة يتغير باستمرار، مما يشير إلى أن عدد القتلى قد يرتفع”.

وقال رئيس وزراء الولاية إم كيه ستالين: “تم القبض على المتورطين في الجريمة، كما تم اتخاذ إجراءات ضد المسؤولين الذين فشلوا في منعها”، مضيفا “أن مثل هذه الجرائم التي تدمر المجتمع سيتم قمعها بقبضة من حديد”.

هذا “وفي عام 2022 توفي أكثر من 30 شخصا في شرق الهند بعد تناول مشروبات كحولية ملوثة تم بيعها دون ترخيص، وفي عام 2020 توفي 120 شخصا على الأقل بعد تناول مشروبات كحولية مزيفة في ولاية البنجاب شمال البلاد”.

بنغلاديش.. الفيضانات تجبر الآلاف على ترك منازلهم

قالت السلطات في بنغلادش، “إن ما لا يقل عن 700 ألف شخص تشردوا بسبب الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة في منطقة سيلهيت شمال البلاد”.

وأشارت الشرطة، “الى أن الأمطار الغزيرة تسببت في انهيارات أرضية ودفنت تسعة أشخاص على الأقل أحياء وأجبرت الآلاف على الفرار إلى مناطق مرتفعة”.

وبحسب الشرطة، “تم تحويل المدارس إلى ملاجئ لأولئك الذين تركوا منازلهم بسبب ارتفاع منسوب مياه الأنهار، في حين تقطعت السبل بأكثر من مليون شخص في المناطق الشمالية”.

هذا ووفقًا لمؤشر مخاطر المناخ العالمي، “تعد بنغلاديش، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 170 مليون نسمة، من بين الدول الأكثر عرضة للكوارث وتغير المناخ، وتتسبب الأمطار الموسمية السنوية في دمار واسع النطاق كل عام”.

امريكا.. اعلان حالة الطوارئ بمدينة بوسطن نتيجة الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة

تم اعلان حالة الطوارئ في مدينة بوسطن، بولاية ماساتشوستس، حيث تصل درجات الحرارة إلى 95 درجة فهرنهايت، وسط درجات الحرارة الشديدة والرطوبة العالية التي تسيطر على شمال شرق الولايات المتحدة الاميركية، منذ يومين.

وحذّرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية (NWS)، “أكثر من 80 مليون شخص من ارتفاع شديد في درجات الحرارة، التي قد تصل في بعض المناطق إلى مستويات خطيرة، تؤثر على صحة الإنسان”.

وتنبأت الأرصاد، “بارتفاع شديد في درجات الحرارة سيستمر لعدة أيام، وهو أمر لم تشهده بعض المناطق في الولايات المتحدة منذ عقود”، مشيرة إلى “أن أفضل وقت لتجنب من ارتفاع درجات الحرارة هو الليل، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يفتقرون إلى وسائل التبريد المناسبة”.

وبحسب صحيفة “واشنطن بوست”، ووفق الأرصاد، “من المتوقع أن تصل مدن شيكاغو وسانت لويس وإنديانابوليس وديترويت وكليفلاند وسينسيناتي وبيتسبرج وفيلادلفيا ونيويورك وبوسطن، إلى أعلى مستوى من مخاطر الحرارة، مما يعني أن الموجة الحارة ستؤثر على أي شخص في حالة عدم وجود وسائل تبريد أو ترطيب كافيه”.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوي أن “تتجاوز درجات الحرارة 90 درجة فهرنهايت في بوفالو وروتشستر، ومع أخذ الرطوبة في الاعتبار، قد تصل إلى 100 درجة فهرنهايت في روتشستر ونيويورك يومي الثلاثاء والأربعاء”.

هذا وتشهد المناطق الشمالية من شمال شرق الولايات المتحدة موجة حر شديدة خلال الأسبوع الجاري، وهي ظاهرة نادرة في يونيو، وستصل درجات الحرارة إلى مستويات قياسية في بعض المناطق، مثل بيرلينجتون في فيرمونت، التي لم تشهد مثل هذه الفترة الطويلة من ارتفاع درجات الحرارة منذ 30 عامًا.