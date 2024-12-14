عشرات الوفيات والإصابات بحوادث مختلفة حول العالم.. فما أبرزها لهذا اليوم؟

سجلت العديد من دول العالم وفيات وإصابات بحوادث مختلفة، فما ابرز الحوادث التي تم تسجيلها لهذا اليوم 14 ديسمبر 2024؟

ففي تايلاند، “لقي ما لا يقل عن 4 أشخاص مصرعهم وأصيب أكثر من 40 آخرين في انفجار وقع في حفل خيري للصليب الأحمر في مقاطعة تاك، شمال غربي تايلاند”.

وبحسب وسائل إعلام محلية، “اعتقلت الشرطة اثنين من المراهقين المشتبه فيهم من ولاية كارين، يبلغان من العمر 16 و17 عاما، قاما بتفجير عبوة ناسفة، أسفرت عن مقتل شخصين على الفور وتوفي اثنان آخران متأثران بجراحهما في المستشفى”.

يذكر أن “مقاطعة تاك التايلاندية تقع على حدود ولاية كارين في ميانمار، التي تعاني من صراع أهلي حيث تواجه مجموعة كارين العرقية المحلية المسلحة القوات الحكومية، وفي أبريل من هذا العام، ونتيجة للاشتباكات بين جيش ميانمار والمسلحين العرقيين، وصل 3.5 ألف لاجئ إلى بلدة ماي سوت الحدودية التايلاندية في مقاطعة تاك”.

وفي فنزويلا، “لقي ثمانية أشخاص بينهم سبعة أطفال مصرعهم بانفجار أسطوانة غاز داخل منزل في العاصمة الفنزويلية كراكاس”.

وقالت عمدة العاصمة الفنزويلية، كارمن ميلينديز، لقناة التلفزيون العامة “في تي في”: إن 8 أشخاص لقوا حتفهم بينهم 7 أطفال من الأسرة نفسها بعد انفجار أسطوانة غاز في منزل في كراكاس”، وأشارت إلى أن “أكبر الضحايا كان يبلغ 20 عاما وأصغرهم عمرها 15 يوما”.

ووفق رجال إطفاء كراكاس، “فإن الانفجار وقع في الطابق الأرضي لمنزل عائلي في حي كوتشي الشعبي، لكن النيران وصلت إلى الجزء العلوي من المنزل حيث كان الضحايا يقيمون”.

وأوضح رئيس حكومة كراكاس، ناهوم فرنانديز، أنه “تم إخماد الحريق على الفور، ولكن لسوء الحظ كان هناك نوع من الاختناق الميكانيكي تسبب في وفاة الأطفال والشاب الذي كان هناك بالمنزل”.

يذكر أنه، وفي العام الماضي، وقعت عدة انفجارات لأسطوانات محلية في فنزويلا، وفي أغسطس الماضي، توفي نحو عشرة أشخاص، من بينهم طفلان، في حي بيتاري الكبير، في كراكاس أيضا، بسبب تسرب للغاز.

(VIDEO) Alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, y jefe de gobierno del Dtto Capital, Nahum Fernández, confirman que 8 personas murieron en el sector La Laguna de Coche, producto de una deflagración o explosión en una vivienda. pic.twitter.com/eW2bc3FPik — Luigino Bracci Roa (@lubrio) December 13, 2024

وفي فلوريدا، أفادت وسائل إعلام أمريكية، بإصابة ما لا يقل عن 16 شخصا بعد ظهر أمس الجمعة في حادث تصادم قاربين جنوب غرب ولاية فلوريدا الأمريكية.

وقال مسؤولون في الولاية، إن “قاربين هوائيين اصطدما ببعضهما البعض جنوب غرب فلوريدا، مما أسفر عن إصابة 16 شخصا.”

وأوضحت وسائل الإعلام، أن “القاربين الهوائيين كانا يقلان 33 شخصا عندما تحطما في مدينة أوتشوبي على بعد حوالي 75 ميلا (120 كيلم) غرب ميامي، وتم نقل المصابين الـ16 إلى المشافي”.

تجدر الإشارة إلى أن “هذا هو الحادث الثالث للقوارب الهوائية الذي يقع هذا العام في إيفرغلادز، ففي يناير الماضي تسبب حادث قارب هوائي في جنوب غرب ميامي-ديد بإصابة ما لا يقل عن 12 شخصا بإصابات طفيفة، وبعد شهرين تم القبض على مشغل قارب هوائي لقيامه بتشغيل قارب بدون ترخيص بعد انقلاب قارب كان يحمل 10 أشخاص عبر إيفرغلادز في مقاطعة ميامي-ديد الغربية”.